Yarın Kars’ta okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kars Valiliği’nde!

Doğu Anadolu'nun sert kış koşullarının yaşandığı Kars'ta, 27 Şubat Cuma günü için kar tatili beklentisi yükseldi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar, eğitim öğretim faaliyetlerinin durumunu belirsiz hale getirdi. Özellikle bazı ilçelerde kar kalınlığının artması ve görüş mesafesinin düşmesi, tatil kararı alınması ihtimalini güçlendiriyor.