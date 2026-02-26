Yarın Kars’ta okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kars Valiliği’nde!

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle 27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler "Kars'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|26 Şubat Perşembe
|-2
|2
|73
|93
|10
|-31,4
|6,5
|-13,7
|-1,6
|27 Şubat Cuma
|-5
|-3
|71
|93
|11
|-29,3
|5,6
|-12,6
|-1,3
|28 Şubat Cumartesi
|-8
|-2
|64
|89
|8
|-25,2
|8,6
|-12,7
|-0,4
|01 Mart Pazar
|-11
|-2
|59
|89
|14
|-28,2
|8,1
|-9,9
|0
|02 Mart Pazartesi
|-14
|-1
|61
|84
|9
|-30,2
|8,2
|-11,5
|0,4