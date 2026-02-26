Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Kars'ta okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kars Valiliği'nde!

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle 27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler "Kars'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:37
Doğu Anadolu'nun sert kış koşullarının yaşandığı Kars'ta, 27 Şubat Cuma günü için kar tatili beklentisi yükseldi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar, eğitim öğretim faaliyetlerinin durumunu belirsiz hale getirdi. Özellikle bazı ilçelerde kar kalınlığının artması ve görüş mesafesinin düşmesi, tatil kararı alınması ihtimalini güçlendiriyor.

27 ŞUBAT KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. İl genelindeki hava koşullarının yakından takip edildiği belirtilirken, Valilik'in yapacağı değerlendirme sonucunda net bir karar açıklanması bekleniyor.

KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
26 Şubat Perşembe -2 2 73 93 10 -31,4 6,5 -13,7 -1,6
27 Şubat Cuma -5 -3 71 93 11 -29,3 5,6 -12,6 -1,3
28 Şubat Cumartesi -8 -2 64 89 8 -25,2 8,6 -12,7 -0,4
01 Mart Pazar -11 -2 59 89 14 -28,2 8,1 -9,9 0
02 Mart Pazartesi -14 -1 61 84 9 -30,2 8,2 -11,5 0,4
