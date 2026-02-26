Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kastamonu Valiliği'nde!

Kastamonu'da kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi nedeniyle 27 Şubat Cuma günü okulların açık olup olmayacağı merakla bekleniyor. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması, "Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu öğrenciler ve velilerin gündemine taşıdı. Kastamonu Valiliği'nin meteorolojik veriler ışığında yapacağı değerlendirme sonucunda kar tatili kararı alınıp alınmayacağı netleşecek.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:11
Kastamonu'da yoğun kar yağışı, 27 Şubat Cuma günü için kar tatili beklentisini gündeme getirdi. Özellikle bazı ilçelerde kar kalınlığının artması ve ulaşımda aksamalar olabileceği ön görülüyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin akıbetini belirsiz hale getirirken Kastamonu Valiliği'nin resmi açıklaması yakından takip ediliyor.

27 ŞUBAT KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. İl genelindeki hava koşullarının yakından takip edildiği belirtilirken, Valilik'in yapacağı değerlendirme sonucunda net bir karar açıklanması bekleniyor.

KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
27 Şubat Cuma -2 2 67 85 18 -11 19,7 -1,5 8,1
28 Şubat Cumartesi -2 3 67 88 12 -12 19 -2,4 8
01 Mart Pazar -1 8 43 86 6 -12,2 17,3 -2,7 6,9
02 Mart Pazartesi -4 11 32 83 5 -19,7 20 -2,8 8,4
03 Mart Salı -3 12 31 78 14 -19 22 -2,8 9,1
