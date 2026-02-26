Yarın Kastamonu’da okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kastamonu Valiliği’nde!

Kastamonu'da yoğun kar yağışı, 27 Şubat Cuma günü için kar tatili beklentisini gündeme getirdi. Özellikle bazı ilçelerde kar kalınlığının artması ve ulaşımda aksamalar olabileceği ön görülüyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin akıbetini belirsiz hale getirirken Kastamonu Valiliği'nin resmi açıklaması yakından takip ediliyor.