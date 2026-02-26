Yarın Kastamonu’da okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü kar tatili için gözler Kastamonu Valiliği’nde!

Kastamonu'da kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi nedeniyle 27 Şubat Cuma günü okulların açık olup olmayacağı merakla bekleniyor. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması, "Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu öğrenciler ve velilerin gündemine taşıdı. Kastamonu Valiliği'nin meteorolojik veriler ışığında yapacağı değerlendirme sonucunda kar tatili kararı alınıp alınmayacağı netleşecek.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|27 Şubat Cuma
|-2
|2
|67
|85
|18
|-11
|19,7
|-1,5
|8,1
|28 Şubat Cumartesi
|-2
|3
|67
|88
|12
|-12
|19
|-2,4
|8
|01 Mart Pazar
|-1
|8
|43
|86
|6
|-12,2
|17,3
|-2,7
|6,9
|02 Mart Pazartesi
|-4
|11
|32
|83
|5
|-19,7
|20
|-2,8
|8,4
|03 Mart Salı
|-3
|12
|31
|78
|14
|-19
|22
|-2,8
|9,1