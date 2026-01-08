Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, öğrencileri ve velileri "tatil" beklentisine soktu. Meteoroloji'den gelen "karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı" uyarılarının ardından, kent genelinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusu gündeme oturdu. Peki, 9 Ocak 2026 Cuma günü için Kayseri Valiliği'nden resmi bir açıklama geldi mi? İşte kar tatili haberindeki son durum.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:31
Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'in eteklerinde yer alan Kayseri, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kayseri ve çevresi için kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artıracağını ve özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskinin bulunduğunu duyurdu. Yağışın şehir merkezinde de etkili olmaya başlamasıyla birlikte, binlerce öğrenci ve veli "kar tatili" açıklamalarına kilitlendi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil oldu mu?

Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

YARIN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği'nden 9 Ocak 2026 Cuma günü için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

KAYSERİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İşte beklenen hava durumu:

Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!