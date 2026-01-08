Trend
Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!
Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, öğrencileri ve velileri "tatil" beklentisine soktu. Meteoroloji'den gelen "karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı" uyarılarının ardından, kent genelinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusu gündeme oturdu. Peki, 9 Ocak 2026 Cuma günü için Kayseri Valiliği'nden resmi bir açıklama geldi mi? İşte kar tatili haberindeki son durum.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:31