Yarın Kayseri’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'in eteklerinde yer alan Kayseri, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kayseri ve çevresi için kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artıracağını ve özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskinin bulunduğunu duyurdu. Yağışın şehir merkezinde de etkili olmaya başlamasıyla birlikte, binlerce öğrenci ve veli "kar tatili" açıklamalarına kilitlendi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil oldu mu?