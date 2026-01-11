Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Kütahya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Kütahya’da okul var mı?

Kütahya'da soğuk hava ve kar yağışı beklentisiyle birlikte okulların durumu gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü için tatil kararı alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Kütahya'da okul var mı?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:47
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla Kütahya'da eğitim-öğretime ilişkin tedbirler gündeme geldi. 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Kütahya'da okul var mı?

12 OCAK PAZARTESİ KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Kütahya'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Kütahya Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.