Yarın Muş’ta okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Muş Valiliği'nde!
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası eğitim gündemi öne çıktı. Özellikle öğrenciler ve veliler "yarın Muş'ta okullar tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklık ihtimali nedeniyle gözler Muş Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:23