Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak pazartesi günü için tatil edilen iller... Valilikler peş peşe açıkladı!

SİVAS
Sivas genelinde eğitime bir (1) gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla;
Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ile birlikte bir belde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.