İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUNÇ SALDIRI!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük bir panik yaşandı. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi kısa sürede okula yönlendirilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Şu anda bir saldırı söz konusu. Bir okulumuzda üzücü bir olay meydana geldi. Yaralıların olduğu bilgisi var. Maalesef can kaybı da mevcut. Olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.