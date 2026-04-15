İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul'da okulların durumu için gözler duyurularda!

Şanlıurfa'da 14 Nisan 2026 Salı günü bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından Eğitim-Sen ve valilik kararıyla çok sayıda okulda iş bırakma eylemi yapılmış ve eğitim öğretime ara verilmişti. Bugün ise Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası gözler yeniden valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Veliler ve öğrenciler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, olası kararlar gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 14:59
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

Üst üste farklı illerde okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından eğitim camiasında tedirginlik artarken, öğrenci ve veliler gözlerini resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. 16 Nisan 2026 Perşembe günü Istanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin nihai kararın, yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUNÇ SALDIRI!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük bir panik yaşandı. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi kısa sürede okula yönlendirilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Şu anda bir saldırı söz konusu. Bir okulumuzda üzücü bir olay meydana geldi. Yaralıların olduğu bilgisi var. Maalesef can kaybı da mevcut. Olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

16 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde, gelişmeler haberlerde yer alacaktır.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da başlayan ve ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından, gözler alınacak olası tatil kararlarına çevrildi. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin valilikler ve resmi makamlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe İstanbul’da okulların durumu için gözler duyurularda!

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan sabah saatlerinde meydana gelen saldırı, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Olay sonrası güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar hızla bölgeye sevk edilerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerine 4 gün süreyle ara verildiği bildirildi.