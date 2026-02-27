Yarın okullar tatil mi? (27 Şubat Cuma) Valiliklerden peş peşe kar tatili duyurusu

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas kara yolu araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Gürün-Pınarbaşı kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici ve tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ise Sivas-Erzincan kara yolu, Suşehri-Hafik, Ordu-Sivas kara yolunun il sınırı kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı. Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da taşımalı eğitime ara verildi Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı. Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.