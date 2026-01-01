YARIN RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak 2026 Cuma kar tatili açıklaması için gözler Rize Valiliğinde!

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini artırırken, öğrenci ve velilerin gözü 2 Ocak 2026 Cuma gününe çevrildi. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son okul gününde Rize'de okullar tatil mi sorusu, yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası gündemin ilk sırasına yerleşti. Rize Valiliği son dakika açıklaması takip edilirken özellikle taşımalı eğitim ve köy yollarındaki son durum değerlendiriliyor. İşte merkez ve ilçelerindeki eğitim öğretim durumuna dair son bilgiler.