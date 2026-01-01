YARIN RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak 2026 Cuma kar tatili açıklaması için gözler Rize Valiliğinde!

Rize genelinde sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte yüksek rakımlı köyler ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'de yarın kar tatili var mı araştırmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz için yaptığı "yoğun kar ve fırtına" uyarıları, valilik ve kaymakamlıkların teyakküze geçmesine neden oldu. Peki, Rize'de okullar tatil mi?