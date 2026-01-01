Trend Galeri Trend Yaşam YARIN RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak 2026 Rize kar tatili için gözler Valilikte!

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini artırırken, öğrenci ve velilerin gözü 2 Ocak 2026 Cuma gününe çevrildi. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son okul gününde Rize'de okullar tatil mi sorusu, yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası gündemin ilk sırasına yerleşti. Rize Valiliği son dakika açıklaması takip edilirken özellikle taşımalı eğitim ve köy yollarındaki son durum değerlendiriliyor. İşte merkez ve ilçelerindeki eğitim öğretim durumuna dair son bilgiler.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 18:44
Rize genelinde sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte yüksek rakımlı köyler ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'de yarın kar tatili var mı araştırmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz için yaptığı "yoğun kar ve fırtına" uyarıları, valilik ve kaymakamlıkların teyakküze geçmesine neden oldu. Peki, Rize'de okullar tatil mi?

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Rize Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm okulları kapsayan resmi bir tatil kararı henüz açıklanmamıştır.

Kar yağışının şiddetini artırdığı yüksek kesimlerdeki ilçelerden gelecek haberler takip ediliyor.

RİZE HAVA DURUMU

