Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Yozgat'ta okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma günü Yozgat kar tatili için Valilik duyurdu!

İç Anadolu'nun dondurucu soğukları ve kar yağışı Yozgat genelinde etkisini artırırken, 2 Ocak 2026 Cuma günü için "Okullar tatil mi?" sorusu gündeme oturdu. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son gününde ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci ve veli, Yozgat Valiliği ile kar tatili haberine kilitlendi. Peki, Yozgat'ta yarın kar tatili var mı? İşte, o açıklama!

Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:15
Yozgat, yeni yılın ilk günlerini yoğun kar yağışı ve yer yer tipi ile karşılıyor. Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Yılbaşı tatilini takip eden bu kritik günde, dondurucu soğukların yollarda "gizli buzlanma" oluşturması, özellikle taşımalı eğitim gören öğrenciler için güvenlik riski oluşturuyor. Peki, yarın Yozgat'ta okullar tatil mi?

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm okulları kapsayan resmi tatil kararı geldi.

Buna göre 1 günlüğüne eğitime ara verildi. İşte, o açıklama:

"2 OCAK 2026 CUMA GÜNÜ YOZGAT İL MERKEZİMİZ VE TÜM İLÇELERİMİZDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİR

Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 02 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda *eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.*

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YOZGAT HAVA DURUMU

