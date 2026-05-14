Yasadışı bahis operasyonunda şok detay! Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına 35 Milyon TL para girişi... İşte isim isim gözaltı listesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeye ilişkin bazı mali hareketleri rapora yansıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:20
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

YASADIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK, KARA PARA AKLAMA

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini farklı finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi.

OPERASYONDA BANKACILIK VE KRİPTO AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden milyonlarca liralık transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Örgütün ayrıca suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı kaydedildi.

100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR AMERİKAN DOLARININ AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketinin aklandığı tespit edildi. Yapılanmanın ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

BANKA YÖNETİCİLERİ VE POLİSLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki transfer ve katmanlandırma işlemlerinde aktif rol aldıkları yönünde kuvvetli deliller elde edildi. Ayrıca bazı emniyet personellerinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sızdırdıkları tespit edildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda 21 ilde, 228 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 198 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatılırken, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZATINA ALINALAR ARASINDA RASİM OZAN KÜTAHYALI DA VAR

Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu Kütahyalı'nın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

MİLYARLIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ve ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ile 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararıyla kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüpheli kişilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN MALİ HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeye ilişkin bazı mali hareketleri rapora yansıdı. Rapora göre Kütahyalı'nın banka hesabına 2022–2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere altı farklı ödeme kuruluşundan, aynı dönemde Kütahyalı'nın hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

OPERASYONDA ÖNE ÇIKAN ŞÜPHELİLER

Adana merkezli düzenlenen operasyonda öne çıkan isimler şu şekilde:

1.⁠ ⁠Selahattin Akın UZUN (Örgüt Lideri)

2.⁠ ⁠Asmin Ayşe PALA (Paladyum-Pep Para-Genel Müdür)

3.⁠ ⁠Zekeriya Başar ÖZBİLEN (Paladyum-Pep Para- Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

4.⁠ ⁠Mehmet SADİOĞLU (Paladyum-Pep Para-Yönetim Kurulu Üyesi)

5.⁠ ⁠Tolgahan KAPANCI (Paladyum-Pep Para-Uyum ve Risk Müdürü)

6.⁠ ⁠Deniz USULOĞLU (Paladyum-Ppe Para-Finans Genel Müdür Yardımcısı)

7.⁠ ⁠Özlem OKTAREŞKARA SEFER (Paladyum Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı)

8.⁠ ⁠Sadık GENÇ (CMT-BSM Ödeme Kuruluşu Eski Sahibi)

9.⁠ ⁠Buğra SÖNMEZ (Eski Visa Müdürü)

10.⁠ ⁠Aykut USTALAR (Güncel Kayıt Yok)

11.⁠ ⁠Sadullah AYDIN (Güncel Kayıt Yok)

12.⁠ ⁠Ferhat ALTUNKAYNAK (KRİPDOME KRİPTO- İç Denetçi)

13.⁠ ⁠Soner GÜLLECİ (Banka Çalışanı)

14.⁠ ⁠Emrullah GÜVEN (Kuyumcu)

15.⁠ ⁠Hayrullah GÜVEN (Kuyumcu)

16.⁠ ⁠Tahir BAKIRCI(BEREKET TBEMLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ SAHİBİ)

17.⁠ ⁠Ertuğrul KOÇAK (TÜRKİYE İş Bankası- BANKA MÜDÜRÜ)

18.⁠ ⁠Engin YALÇIN (TÜRKİYE İş Bankası)

19.⁠ ⁠İbrahim SIRMA (Öğretim Görevlisi)

20.⁠ ⁠Rasim Ozan KÜTAHYALI(Yazar-Gazeteci)

21.⁠ ⁠Kemal Oğuz PALA(PALADAYUM ÖDEME KURULUŞU %50 HİSSELİ ORTAĞI)

22. Çayan ZENGİN (Avukat Adana Barosu)

23. Taylan Perver YALNIZ (Avukat Adana Barosu)

24. GÜNAY UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari

25. Mehmet Emin UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari

26.⁠ ⁠Yusuf OĞUZ (İHRAÇ POLİS MEMURU)

27. ⁠Fatih SEVGİLİ (POLİS MEMURU-ADANA DESTEK HİZMET ŞB.)

28.⁠ ⁠Hamdi BALOĞLU (İHRAÇ POLİS MEMURU)

29.⁠ ⁠Mustafa Ali YILDIRIM(KOMİSER- DENİZLİ PAMUKKALE SEVİNDİK PMA.)

30.⁠ ⁠Emin ELMAS(POLİS MEMURU-MANİSA-YUNUS EMRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PMA.)

31.⁠ ⁠Murat KALA (POLİS MEMURU-ADANA SEYHAN DEVRİYE EKİPLER A.)

32.⁠ ⁠ÖZHAN KARGAOĞLU (EMEKLİ POLİS MEMURU)

33.⁠ ⁠TAMER AKKUŞ (POLİS MEMURU- ADANA TEM Şube)

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.

