Yasadışı bahis operasyonunda şok detay! Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 35 Milyon TL para girişi... İşte isim isim gözaltı listesi

OPERASYONDA ÖNE ÇIKAN ŞÜPHELİLER
Adana merkezli düzenlenen operasyonda öne çıkan isimler şu şekilde:
1. Selahattin Akın UZUN (Örgüt Lideri)
2. Asmin Ayşe PALA (Paladyum-Pep Para-Genel Müdür)
3. Zekeriya Başar ÖZBİLEN (Paladyum-Pep Para- Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
4. Mehmet SADİOĞLU (Paladyum-Pep Para-Yönetim Kurulu Üyesi)
5. Tolgahan KAPANCI (Paladyum-Pep Para-Uyum ve Risk Müdürü)
6. Deniz USULOĞLU (Paladyum-Ppe Para-Finans Genel Müdür Yardımcısı)
7. Özlem OKTAREŞKARA SEFER (Paladyum Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı)
8. Sadık GENÇ (CMT-BSM Ödeme Kuruluşu Eski Sahibi)
9. Buğra SÖNMEZ (Eski Visa Müdürü)
10. Aykut USTALAR (Güncel Kayıt Yok)
11. Sadullah AYDIN (Güncel Kayıt Yok)
12. Ferhat ALTUNKAYNAK (KRİPDOME KRİPTO- İç Denetçi)
13. Soner GÜLLECİ (Banka Çalışanı)
14. Emrullah GÜVEN (Kuyumcu)
15. Hayrullah GÜVEN (Kuyumcu)
16. Tahir BAKIRCI(BEREKET TBEMLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ SAHİBİ)
17. Ertuğrul KOÇAK (TÜRKİYE İş Bankası- BANKA MÜDÜRÜ)
18. Engin YALÇIN (TÜRKİYE İş Bankası)
19. İbrahim SIRMA (Öğretim Görevlisi)
20. Rasim Ozan KÜTAHYALI(Yazar-Gazeteci)
21. Kemal Oğuz PALA(PALADAYUM ÖDEME KURULUŞU %50 HİSSELİ ORTAĞI)
22. Çayan ZENGİN (Avukat Adana Barosu)
23. Taylan Perver YALNIZ (Avukat Adana Barosu)
24. GÜNAY UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari
25. Mehmet Emin UZUN (Avukat Adana Barosu) Aktif Değil- Firari
26. Yusuf OĞUZ (İHRAÇ POLİS MEMURU)
27. Fatih SEVGİLİ (POLİS MEMURU-ADANA DESTEK HİZMET ŞB.)
28. Hamdi BALOĞLU (İHRAÇ POLİS MEMURU)
29. Mustafa Ali YILDIRIM(KOMİSER- DENİZLİ PAMUKKALE SEVİNDİK PMA.)
30. Emin ELMAS(POLİS MEMURU-MANİSA-YUNUS EMRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PMA.)
31. Murat KALA (POLİS MEMURU-ADANA SEYHAN DEVRİYE EKİPLER A.)
32. ÖZHAN KARGAOĞLU (EMEKLİ POLİS MEMURU)
33. TAMER AKKUŞ (POLİS MEMURU- ADANA TEM Şube)