Yasadışı bahis operasyonunda şok detay! Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 35 Milyon TL para girişi... İşte isim isim gözaltı listesi

OPERASYONDA BANKACILIK VE KRİPTO AĞI DEŞİFRE EDİLDİ



Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden milyonlarca liralık transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Örgütün ayrıca suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı kaydedildi.

100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR AMERİKAN DOLARININ AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ



Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketinin aklandığı tespit edildi. Yapılanmanın ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.