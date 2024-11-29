Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları üzerlerine geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. Dernek Başkanı Buket Özgünlü de gözaltına alınırken bilirkişi raporunda 20 milyon lira zarara neden oldukları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02