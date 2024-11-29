Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

20 MİLYONLUK ZARAR

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlendi.