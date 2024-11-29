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Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları üzerlerine geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. Dernek Başkanı Buket Özgünlü de gözaltına alınırken bilirkişi raporunda 20 milyon lira zarara neden oldukları ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02
Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında dernek yöneticileri ve ilgili kişilerden oluşan 18 şüphelinin dernek adı altına toplanan yardımları üzerlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

20 MİLYONLUK ZARAR

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlendi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken diğer 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği öğrenildi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma! 20 Milyon liralık zarar: Buket Özgünlü gözaltına alındı

BARINAKTAKİ HAYVANLAR KAMU KURUMLARI KORUMASINDA

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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