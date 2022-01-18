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Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

İskoçya'nın Çernobil'i olarak bilinen bir mülk, şehir kaşiflerinin akınına uğradı. Yıllardır gizli olan ve yalnızca 20 dairenin kullandığı site harap olmuş durumda. Yalnızca İskoçya'nın değil, Birleşik Krallık'ın en tehlikeli yeri olarak bilinen mülkten gelen görüntüler ise tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:33
Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

İskoçya Inverclyde'de bulunan mülk Krallık'ın en tehlikeli yeri olarak biliniyor. İskoçya'nın Çernobil'i olarak bilinen mülk 1920'li yıllarda gelişmekte olan bir tersane işçilerini barındırıyordu.

Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

Mülkte şu anda 430 tane daire var. Ancak yalnızca 20 dairede kalan var. Evlerin fiyatları ise çok ucuz.

Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

Semt ile ilgili yayınlanan bir video ise başka bir ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Bölgede yaşayanların medya ile bağlantısı yok, yani dış dünyaya tamamen kapalılar. Orada yaşayan sakinlerin ise bu bölgenin varlığını bilinmesinin istenmediği belirtildi.

Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

Videoda, sakinlerin haberlerde olmak istemediğini, huzurlu ve sessiz bir yaşam sürmek istediklerini söyledikleri ifade edildi.

Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

Ancak görüntüler ortaya çıkınca, yetkililer bölgede 'tehlikeli şeylerin' döndüğünü de ifade etti.

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