Yaşayan Çernobil! Ülkenin en tehlikeli yeri

İskoçya Inverclyde'de bulunan mülk Krallık'ın en tehlikeli yeri olarak biliniyor. İskoçya'nın Çernobil'i olarak bilinen mülk 1920'li yıllarda gelişmekte olan bir tersane işçilerini barındırıyordu.

Mülkte şu anda 430 tane daire var. Ancak yalnızca 20 dairede kalan var. Evlerin fiyatları ise çok ucuz.

Semt ile ilgili yayınlanan bir video ise başka bir ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Bölgede yaşayanların medya ile bağlantısı yok, yani dış dünyaya tamamen kapalılar. Orada yaşayan sakinlerin ise bu bölgenin varlığını bilinmesinin istenmediği belirtildi.

Videoda, sakinlerin haberlerde olmak istemediğini, huzurlu ve sessiz bir yaşam sürmek istediklerini söyledikleri ifade edildi.