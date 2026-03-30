Yaşlanmayı yavaşlatmanın yolu bu listede! İşte Osman Hoca’dan 100 altın öneri

YAŞLANMA ANLAYIŞI KÖKTEN DEĞİŞTİ

Tıp dünyasının pek çok alanda yaklaşımı değişti. Uzun yıllar boyunca klasik tıp, daha çok hastalık ortaya çıktıktan sonra devreye giren bir itfaiye gibiydi. Ancak yaşlanma söz konusu olduğunda çok büyük bir eksiği vardı: Yaşlanma çoğu zaman sessiz ilerler!

Unutmayalım ki; damar sertliği bir gecede olmaz. Kas kaybı bir ayda gelişmez. İnsülin direnci bir haftada ortaya çıkmaz. Beyindeki o sinsi bilişsel yavaşlama çoğu zaman aniden başlamaz. Bunların hepsi yıllar boyunca damla damla birikir. İnsan çoğu zaman kendini "fena hissetmediği" için her şeyin yolunda olduğunu sanır. Oysa içeride küçük ama yıkıcı değişiklikler çoktan başlamıştır. Bel çevresi usulca artar, kas kütlesi erir, gece uykusu yüzeyselleşir, sabah enerjisi dibe vurur, yemek sonrası şeker dalgalanmaları belirginleşir, yürüyüş temposu yavaşlar, merdiven çıkarken nefes daha çabuk kesilir. Bunlar hastalık kadar sinyal vermez ama yaşlanmanın en net sessiz sinyalleridir. İşte bizim sıklıkla vurguladığımız Tıp 3.0 (Medicine 3.0) yaklaşımımız tam da bu yüzden önemlidir. Amacımız hastalık çıktıktan sonra yangın söndürmek değil; riskleri yıllar öncesinden fark etmek, ölçmek ve önlemektir. Başka bir deyişle yaşlılığı pasifçe beklemek değil, onu aktifçe yönetmektir.