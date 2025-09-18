Yaşlı Kadını Otobüsten İtti! Çılgına Dönen Saldırgan Bebek Arabasıyla Kaçtı

Tartıştığı yaşlı kadını yolcuların gözü önünde otobüsün açık kapısından dışarı iten saldırgan herkesi dehşete düşürdü. Yaşlı kadının yüz üstü kaldırıma kapaklandığı o anlar bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Yaşlı Kadını Öyle Bir İtti Ki… Yetkililer, Martin Luther King Bulvarı ve Warren Caddesi yakınlarında yaşanan olayda, mağdurun otobüs durağının dışında yüz üstü yere düştüğünü ve yüzünü kaldırıma vurarak yaralandığını söyledi. Sağlık görevlileri olay yerine gelerek yaklaşık 20 dakika müdahalede bulundu; bu esnada çevredekiler ve otobüs şoförü de yaralıya yardım etti. Saldırganın Pusette Bir Bebek Taşıdığı İddia Edildi Polis, yaşlı kadının bilincinin yerinde olduğunu ve ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirtti. Kimliği belirsiz şüphelinin, iğrenç saldırıyı gerçekleştirirken bebek arabasında bir bebek taşıdığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edildi. MBTA Transit Polisi, şüphelinin Çarşamba günü tespit edilip gözaltına alındığını açıkladı; adı henüz paylaşılmadı. Halk Güvenlik Konusunda Endişeli Birçok yolcu videonun rahatsız edici olduğunu söylerken, bazıları Boston otobüslerinde bu tür olayların olağandışı olmadığını belirtti. Yolculardan biri, son otobüs yolculuğunda bir kavgaya tanık olduğunu söyledi. Araçtaki yolculardan biri 'Bu her zaman olur, özellikle de buralarda. Hayatım boyunca buna benzer şeyleri kaç kez gördüm' dedi. Yolcular ve sürücüler, güvenlik konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını umduklarını söyledi. Bölgede yaşayan Dorothy Stringer isimli bir kadın saldırganı tanıdığını söyledi. Stringer, 'O kızı birçok kez gördüm... Tavrının değişmesi gerekiyor. Öfkesini kontrol etmeye ihtiyacı var, çünkü yaptığı yanlış' dedi.