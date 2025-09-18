Yaşlı Kadını Otobüsten İtti! Çılgına Dönen Saldırgan Bebek Arabasıyla Kaçtı

Halk Güvenlik Konusunda Endişeli

Birçok yolcu videonun rahatsız edici olduğunu söylerken, bazıları Boston otobüslerinde bu tür olayların olağandışı olmadığını belirtti. Yolculardan biri, son otobüs yolculuğunda bir kavgaya tanık olduğunu söyledi.

Araçtaki yolculardan biri "Bu her zaman olur, özellikle de buralarda. Hayatım boyunca buna benzer şeyleri kaç kez gördüm" dedi.

Yolcular ve sürücüler, güvenlik konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını umduklarını söyledi.

Bölgede yaşayan Dorothy Stringer isimli bir kadın saldırganı tanıdığını söyledi.

Stringer, "O kızı birçok kez gördüm... Tavrının değişmesi gerekiyor. Öfkesini kontrol etmeye ihtiyacı var, çünkü yaptığı yanlış" dedi.