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Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

Çin'de yaşayan 75 yaşındaki bir kadının demir eksikliğine bağlı kansızlığının ardındaki neden, doktorları şaşkına çevirdi. İki aydır halsizlik, iştahsızlık ve uyku sorunları yaşayan kadın, bu şikayetlerle başvurduğu sağlık kuruluşunda detaylı bir incelemeye alındı.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:15
Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

Uyku sorunları ile hastaneye başvuran yaşlı kadının vücudundan çıkanları gören doktorlar şoke oldu.

Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

Hastaneye başvuran kadının yapılan kan testlerinde, kadında ciddi düzeyde demir eksikliğine bağlı anemi tespit edildi. Bu durum, vücudun yeterli hemoglobin üretimi yapamaması nedeniyle organlara yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor. Bu da halsizlik, nefes darlığı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteriyordu.

Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

KANSIZLIĞININ NEDENİNİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Kadına ayrıca kronik atrofik gastrit ve mide enfeksiyonlarına yol açabilen Helicobacter pylori bakterisi teşhisi konuldu. Bu iki durum da vücudun demir emilimini zorlaştırabiliyor. Ancak doktorlar, bu teşhislere rağmen kadındaki şiddetli aneminin kaynağını tam olarak açıklayamadı.

Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

BAĞIRSAKLARINDAN ÇIKANLARA DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRTTI

Hastanedeki uzmanlar, kadının durumunu araştırmaya devam etti. Endoskopi sırasında bağırsaklarda canlı kancalı kurtlara rastlandı. Yapılan dışkı testi sonucunda, bu parazitlerin Necator americanus türü olduğu doğrulandı. Bu kurtlar, bağırsaklardaki kanla beslenerek zamanla ciddi demir kaybına neden olabiliyor.

Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜĞÜ İÇİN OLMUŞ OLABİLİR

Uzmanlara göre kadın, kırsal bölgede çiftçilik yaptığı için kirli toprak veya su yoluyla bu parazitlere maruz kalmış olabilir. Kancalı kurtlar genellikle çıplak ayakla yürürken veya kirli yiyecek ve su tüketildiğinde vücuda deri yoluyla giriyor.