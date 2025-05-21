Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı

KANSIZLIĞININ NEDENİNİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Kadına ayrıca kronik atrofik gastrit ve mide enfeksiyonlarına yol açabilen Helicobacter pylori bakterisi teşhisi konuldu. Bu iki durum da vücudun demir emilimini zorlaştırabiliyor. Ancak doktorlar, bu teşhislere rağmen kadındaki şiddetli aneminin kaynağını tam olarak açıklayamadı.