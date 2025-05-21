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Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı
Yaşlı kadının vücudunda bulunanlar doktorları şoke etti! Halsizliğin altından bakın ne çıktı
Çin'de yaşayan 75 yaşındaki bir kadının demir eksikliğine bağlı kansızlığının ardındaki neden, doktorları şaşkına çevirdi. İki aydır halsizlik, iştahsızlık ve uyku sorunları yaşayan kadın, bu şikayetlerle başvurduğu sağlık kuruluşunda detaylı bir incelemeye alındı.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:15