Trend Galeri Trend Yaşam Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Dün gün boyunca kaç kez yemek yediğinizi hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle düşündüğünüzden daha fazla öğün tüketmişsinizdir. Salk Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, çoğumuzun gün içerisinde farkında olmadan pek çok küçük öğün tükettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, uyanık kalma süremiz arttıkça aldığımız kalori miktarı da artıyor. Bu nedenle bilim insanları, kalori alımını azaltmanın en kolay yollarından birinin daha fazla uyumak olduğunu öne sürüyor. Araştırmalar, sadece erken uyuyarak bile kilo vermenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uykuda kilo vermenin diğer etkili yöntemlerini bu yazıda sizler için derledik.