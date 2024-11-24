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Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Dün gün boyunca kaç kez yemek yediğinizi hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle düşündüğünüzden daha fazla öğün tüketmişsinizdir. Salk Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, çoğumuzun gün içerisinde farkında olmadan pek çok küçük öğün tükettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, uyanık kalma süremiz arttıkça aldığımız kalori miktarı da artıyor. Bu nedenle bilim insanları, kalori alımını azaltmanın en kolay yollarından birinin daha fazla uyumak olduğunu öne sürüyor. Araştırmalar, sadece erken uyuyarak bile kilo vermenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uykuda kilo vermenin diğer etkili yöntemlerini bu yazıda sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:42
Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Sabah ve öğle öğünlerinize birkaç basit dokunuş ekleyerek, uyurken bile kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, bu adımları takip etmek!

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Çoğu ette bulunan bir aminoasit türü olan triptofan güçlü indükleyici etkiler göstermektedir.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

The Journal of Nervous and Mental Disease'de yayınlanan ve "hafif" uykusuzluk çekenler arasında yapılan bir araştırma, derisiz ¼ tavuk bagetinde veya 85 gram yağsız hindi etinde saatlerce derin uykuyu artırmak için yeterli olduğu gösterdi.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Bu tip bir beslenme ise uykunuza büyük katkıda bulunarak kolay kilo kaybetmenize yardımcı olabilir.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakarsınız! 1 haftada 3 kilo verdiriyor...

Akşamları kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren herhangi bir yiyeceği tüketmek vücudunuzda uyku sendromlarının başlamasına yardımcı olacaktır.

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