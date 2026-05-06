Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? 2026 Yaz Tatili için Geri Sayım!

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelişi ile öğrenciler okulların kapanması için heyecan duymaya başladı. Peki 2026 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi takvimi ile tarihler netleşmiş durumda. İşte karne günü, son zil sesi ve tatilin başlangıcına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 06.05.2026 11:57
Bahar aylarının gelişi ile öğrenciler 2026 yaz tatili için geri sayıma başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre eğitim yılının bitiş tarihi ve karne günü kesinleşti. Açıklanan tarihler ile tatil planı hazırlıkları da ön plana çıkarken okulların kapanması ile 2025 Eylül ayında başlayan eğitim maratonunun sonuna gelinecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2026 KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yaz tatiline resmi olarak adım atacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek. Veliler ise çocuklarının yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler de uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu süreçle birlikte okullarda eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör