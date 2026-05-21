YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? MEB takvimi açıkladı!

YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? MEB takvimi açıkladı!

2025-2026 eğitim maratonunun son düzlüğüne girilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" soruları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile yaz tatili tarihi detayları netleşti. Böylece Haziran ayında karnelerin alınması ile okulların kapanması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 09:38
Okul maratonundan yorulan öğrenciler ve tatil organizasyonlarını şimdiden yapmaya başlayan veliler okulların kapanış tarihine odaklandı. Böylece MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim takvimi ön plana çıktı. Çalacak son zil sesi ve karnelerin alınması ile yaz tatili başlamış olacak. Tatil dönemi, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine zaman ayırması açısından ön plana çıkıyor.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek.

26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yaz tatiline resmi olarak adım atacak.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI