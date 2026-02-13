Trend
Yazın binlerce kişi akın ediyor, kışın sadece 3 aile kalıyor! 400 yıllık sırrı bu köyde koruyorlar...
Antalya'da, tarihi dokusuyla yaz aylarında binlerce turistin uğrak noktası olan Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Mahallesi'nde, kış mevsiminde yalnızca 3 aile, 400 yıllık tarihi düğmeli evlerde yaşamını sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 08:58