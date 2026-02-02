Trend Galeri Trend Yaşam Yeni Epstein belgelerinde kan donduran ifşalar: Dikkat çeken “şeytan” ve “bebek” detayı! Batı’nın elitleri köşeye sıkıştı

Yeni Epstein belgelerinde kan donduran ifşalar: Dikkat çeken “şeytan” ve “bebek” detayı! Batı’nın elitleri köşeye sıkıştı

Jeffrey Epstein dosyası, önceki ifşaların ardından bu kez daha geniş, daha derin ve daha sarsıcı belgelerle yeniden gündemde. Trump yönetiminin açıkladığı milyonlarca yeni dosya; daha önce bilinen temasların ötesinde, siyaset, kraliyet ve iş dünyasının en üst katmanlarına uzanan yeni bağlantıları, gizli yazışmaları ve bugüne dek yayımlanmamış görüntüleri ortaya çıkardı. Belgelerde yer alan "şeytan" diyaloğu, "bebek" teklifi ve bu ifşaların ardından gelen istifalar, Epstein skandalının bugünün güç dengelerine de dokunduğunu gösteriyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 11:08
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni belgelerde başbakanlardan, kraliyet üyelerinden, milyarderlere kadar yeni isimler yer almıştı.

Belgeler incelenmeye ve Epstein olayıyla ilgili çeşitli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

EPSTEIN'IN "SUÇ ORTAKLARI"

Federal yetkililer, Jeffrey Epstein'ın "potansiyel suç ortaklarını" içeren bir ilişki şeması oluşturdu. Şemada, hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yanı sıra avukatı Darren Indyke, muhasebecisi Richard Kahn, mali danışmanı Harry Beller ve asistanı Leslie Groff yer aldı.

ELON MUSK İLE "ADA ZİYARETİ" YAZIŞMALARI

CNN'e göre Elon Musk'ın 2013'te Epstein'a, Britanya Virjin Adaları ve St. Bart's için ziyaret talebinde bulunduğu e-postalar ortaya çıktı. Yazışmalar ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmediğini netleştirmese de ikili arasında daha önce bilinmeyen bir temas düzeyine işaret ediyor.

EHUD BARAK EPSTEIN'IN DAİRESİNDE KONAKLADI

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, New York'ta Epstein'a ait bir dairede birden fazla kez kaldığı e-posta yazışmalarıyla belgelendi. Yazışmalarda konaklama, temizlik ve teknik düzenlemelere dair detaylar yer aldı.

ABD TİCARET BAKANI LUTNICK İLE ADA BULUŞMASI

Belgeler, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in 2012'de Epstein ile Karayipler'de buluştuğunu gösterdi. Yazışmalar, Little St. James adasında yemek planlandığını ve görüşmenin gerçekleştiğini ortaya koydu.

BILL GATES VE ZÜHREVİ HASTALIK

Paylaşılan taslak e-postalarda Bill Gates'in zührevi bir hastalık geçirdiğine dair iddialar yer aldı. E-postaların Gates'e gönderilip gönderilmediği netlik kazanmadı.

PRENS ANDREW'A AİT FOTOĞRAF VE DAVETLER

Yeni belgelerde eski Prens Andrew'un yer aldığı fotoğraflar ve Epstein'la yazışmaları bulundu. Guardian, Andrew'un Epstein'ı Buckingham Sarayı'na davet ettiğini öne sürdü.

Eski prensin fotoğrafların birinde yerde yatan ve tamamen giyinik bir kadının karnına dokunduğu, diğer bir fotoğrafta ise yine aynı kadının yerde olduğu, kendisinin de "dört ayak" şeklinde doğrudan kameraya baktığı görüldü.

MANDELSON'UN PARTNERİNE 10 BİN STERLİN

Epstein'ın, İngiliz siyasetçi Lord Peter Mandelson'un partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 2009'da 10 bin sterlin gönderdiği banka yazışmalarıyla belgelendi.

İSKANDİNAV KRALİYETLERİ DE DOSYALARDA

Belgelerde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia'nın isimleri geçti. Mette-Marit pişmanlık açıklaması yaparken, Danimarka Kraliyeti Frederik'in Epstein'ı tanımadığını savundu.

SLOVAKYA'DA İSTİFAYA GÖTÜREN YAZIŞMALAR

Slovak diplomat Miroslav Lajcak'ın Epstein ile kişisel içerikli yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından muhalefetin baskısıyla istifa ettiği açıklandı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ VE TARTIŞMALI NOT

Belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ilişkin, İsrail'deki bir temas sürecini anlatan dikkat çekici bir not yer aldı. Modi'nin isminin geçtiği belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı." ifadeleri öne çıktı.

ROTHSCHILD İLE 25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

2015 tarihli bir belgede Epstein'ın, Rothschild firmasıyla risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı kayda geçti.

PUTİN'İN YERİNE KİMİN GEÇEBİLECEĞİNİN TARTIŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Belgelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bahsedilmesi dikkati çekti.

11 Ocak 2012 tarihli belgede, o dönemde Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi olan İlya Ponomarev'in, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu öne sürüldü.

Belgede, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)." ifadesi kullanıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Haziran 2016'da Ukrayna'dan oturum izni alan Ponomarev, 2019'da Ukrayna vatandaşı oldu.

Ponomarev'in hakkında Rusya'da açılmış davalar bulunuyor.

Öte yandan belgelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ismi de yer aldı.

Epstein'a 2019'da gelen e-postalardan birinde, "Zelenskiy, yardım arıyor. Putin, (Zelenskiy'nin) İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici tavır sergiliyor." ifadesi kullanıldı.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI EPSTEİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın 2016'da gönderdiği bir başka e-posta da belgelerde yer aldı.

Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail basınına röportaj vermesini sağlamak için Epstein'i ikna etmeye çalıştığı e-postada Kanal 2'nin Hillary Clinton ile bir röportaj ayarladığını belirterek, Trump'ın Kanal 10'da benzer bir röportajla ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

Barak'ın, İsraillilerin ve özellikle İsrail'deki ABD vatandaşlarının büyük çoğunluğunun bu röportajı izleyeceğini kaydederek "ABD'ye önde gelen sunucularını, yetenekli ve pozitif bir (sarışın) bayanı göndermeye hazırlar." ifadesini kullanması dikkati çekti.

İsrail basını, yazışmanın 2016 yılında Clinton ile Trump arasındaki seçim yarışı sırasında yaşandığını, bu girişimin hiçbir zaman hayata geçmediğini ve "sarışın kadın"ın Trump ile röportaj yapma fırsatı bulamadığını kaydetti.

Barak'ın Epstein ile mahkumiyetinden sonra dahi yakın bağları olduğu belirtildi.

MACRON "AVRUPA LİDERLİĞİ" İÇİN EPSTEİN'DEN DESTEK İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.

Epstein 17 Eylül 2018 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende'ye vereceği bilginin gizli olduğunu belirterek gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

"Macron'dan: 'Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?'"

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamı Sultan Ahmed bin Sulayem'in 22 Mart 2016'da Epstein'a gönderdiği e-postada Elysee Sarayında öğle yemeği yediğini ve o dönem Maliye Bakanı olan Macron ile "Fransa'daki işleriyle ilgili iyi bir görüşme yaptığını" belirttiği ortaya çıktı.

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihindeki e-posta yazışmasında ise Macron'un kendisinden "kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini" iddia ederek, Macron'dan "Avrupa'ya liderlik etmek istiyor, belki dünyaya." diye bahsediyor.

MACRON'UN EPSTEİN İLE BAĞLANTISINA SERT TEPKİ

Fransız Vatanseverler (Patriotes) Partisi lideri Florian Philippot X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde ve öncesinde Epstein ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkilerine" tepki gösterdi.

Philippot, Macron'un Epstein ile bağlantısının "Fransız ulusal güvenliğini tehlikeye attığını" belirterek, soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ÜNLÜ TANITIMCI SİEGAL'DEN "BEBEK" TEKLİFİ

Yeni belgelerde ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın Kenya seyahati dönüşünde Epstein için "bebek getirmeyi" teklif ettiği ortaya çıktı.

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer aldı.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıktı.

MELANİA'NIN YÖNETMENİ RATNER'IN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner'ın Epstein ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar, yeni yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

Fotoğraflarda, Ratner'ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadınla birlikte bir koltukta sarılarak oturduğu görülüyor.

Söz konusu görüntülerin çekildiği tarihe dair bilgi paylaşılmadı.