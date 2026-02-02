Yeni Epstein belgelerinde kan donduran ifşalar: Dikkat çeken “şeytan” ve “bebek” detayı! Batı’nın elitleri köşeye sıkıştı

Jeffrey Epstein dosyası, önceki ifşaların ardından bu kez daha geniş, daha derin ve daha sarsıcı belgelerle yeniden gündemde. Trump yönetiminin açıkladığı milyonlarca yeni dosya; daha önce bilinen temasların ötesinde, siyaset, kraliyet ve iş dünyasının en üst katmanlarına uzanan yeni bağlantıları, gizli yazışmaları ve bugüne dek yayımlanmamış görüntüleri ortaya çıkardı. Belgelerde yer alan "şeytan" diyaloğu, "bebek" teklifi ve bu ifşaların ardından gelen istifalar, Epstein skandalının bugünün güç dengelerine de dokunduğunu gösteriyor.