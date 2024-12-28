Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Poşet fiyatları yeniden belirlendi. Yeni yılda uygulanacak plastik poşet fiyatı bedelinin belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yapıldı. Görüşmeler sonucunda poşet fiyatları için yeni karar alındı. Plastik poşet fiyatı yeniden belirlendi. İşte 2025 yılında uygulanacak plastik poşet fiyatı...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:32
SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

BAKANLIKTAN POŞET FİYATLARI İÇİN YENİ KARAR

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

PLASTİK POŞET FİYATI 50 KURUŞ OLDU

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

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