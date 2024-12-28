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SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Bakanlıktan poşet fiyatları için yeni karar! 2025 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Poşet fiyatları yeniden belirlendi. Yeni yılda uygulanacak plastik poşet fiyatı bedelinin belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yapıldı. Görüşmeler sonucunda poşet fiyatları için yeni karar alındı. Plastik poşet fiyatı yeniden belirlendi. İşte 2025 yılında uygulanacak plastik poşet fiyatı...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:32