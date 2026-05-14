Yeni ismin Fed başkanlığına onay çıktı! Kevin Warsh kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri

ABD Senatosu, Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh'un Fed başkanlığını 45'e karşı 54 oyla resmen onayladı. Jerome Powell'ın 15 Mayıs'ta dolacak görev süresinin ardından koltuğu devralacak olan 56 yaşındaki Kevin Warsh kimdir sorusu ile ekonomi gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 11:36
Küresel finans piyasalarının merakla beklediği kritik oylama sonuçlandı ve Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Senato'da gerçekleşen oylama, kurum tarihindeki en yakın sonuçlardan birine sahne olurken dünya gündeminde yeni başkanın özgeçmişi konuşuluyor.

15 MAYIS'TA GÖREVİ DEVRALACAK

Kevin Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi.

Böylece Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.

KEVİN WARSH KİMDİR?

13 Nisan 1970 doğumlu Kevin Warsh Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu.

Warsh, 2006'dan 2011'e kadar Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Stanford Üniversitesi'ndeyken yaptığı Öğrenci Birliği Senatosu başkanlığı ile başlayan resmi görevler adım adım birbirini takip etti.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör