Trend Galeri Trend Yaşam YENİ LİSTE: Türkiye’nin en uzun yaşayan şehirleri belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın hangi ilimiz var?

YENİ LİSTE: Türkiye’nin en uzun yaşayan şehirleri belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın hangi ilimiz var?

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehirleri ortaya koydu. Listeye giren bazı iller, ortalamanın üzerine çıkan yaşam süreleriyle dikkat çekerken zirvedeki şehir merak konusu oldu. Peki, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehri hangisi?

Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:55
Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri belli oldu. Sağlık imkanları, yaşam kalitesi ve çevresel faktörlerin etkisiyle bu iller ortalamanın üzerine çıkmayı başardı. İşte listenin zirvesindeki o il…

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

ERZİNCAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,6

ERZURUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,6