YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ 2-8 MART 2026 | TOKİ kura çekimi bu hafta hangi illerde yapılacak?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri Aralık ayında başladı ve 75 ilde 331 bin 833 hak sahibi belirlendi. Sona yaklaşılırken, kalan 6 şehirdeki hak sahipleri için heyecan artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kura çekim tarihleri merakla bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları bu hafta hangi illerde açıklanacak? İşte 2-8 Mart TOKİ kura takvimi…

Giriş Tarihi: 28.02.2026 16:20
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirleme süreci neredeyse tamamlanıyor. Aralık ayında başlayan kura çekimleriyle 75 ilde 331 bin 833 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı. Şimdi sıra yüksek kontenjanlı illerde; İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekim tarihleri ve sonuç açıklama takvimi merakla araştırılıyor. İşte 2-8 Mart tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerinin detayları.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 75 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

YENİ HAFTADA HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT SAHİBİNİ BULACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura takvimini Pazar günü sosyal medya hesabından paylaşacak. Resmi açıklama 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak, ancak TOKİ'nin internet sitesindeki haritada 2-8 Mart tarihleri arasında kura çekilecek bazı iller şimdiden işaretlendi.

2-8 MART 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

  • 3 Mart Salı günü Ankara'da 31.073,
  • 4 Mart Çarşamba günü Muğla'da 6.417 konutun hak sahipleri belirlenecek.

81 ilin 75'inde kura çekimleri tamamlandı. Ankara ve Muğla'nın çekiliş tarihleri açıklandı, geriye sadece Çorum, Hatay, İzmir ve İstanbul kaldı. Bu illerde yapılacak kuralarla Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlenecek.

ÇORUM, HATAY, İZMİR VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Çorum, Hatay, İzmir ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

