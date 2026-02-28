Trend Galeri Trend Yaşam YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ 2-8 MART 2026 | TOKİ kura çekimi bu hafta hangi illerde yapılacak?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri Aralık ayında başladı ve 75 ilde 331 bin 833 hak sahibi belirlendi. Sona yaklaşılırken, kalan 6 şehirdeki hak sahipleri için heyecan artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kura çekim tarihleri merakla bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları bu hafta hangi illerde açıklanacak? İşte 2-8 Mart TOKİ kura takvimi…

Giriş Tarihi: 28.02.2026 16:20