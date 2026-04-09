Yeni trafik yönetmeliğinin detayları netleşiyor! 81 ilde tek tip plaka: Ekrana vize, filme ceza

Araçlarda kullanılan multimedya, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre bu ay sonunda çıkması beklenen yeni yönetmelikte tüm kafa karışıklıkları giderilecek. Eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Odalara plakalarını uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 08:53