Yeni yılın ilk gününde acı haber: ABD’li ünlü aktörün kızı ölü bulundu

New York Post'un haberine göre, ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Jones, San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu. San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Perşembe günü saat 03.14 sıralarında Fairmont San Francisco Oteli'ne 'tıbbi acil durum' ihbarı üzerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, odada bulunan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi. CPR YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI San Francisco İtfaiyesi'nin aktardığı bilgilere göre, yetkililer olay yerine ulaşmadan önce çevredeki kişilere kalp masajı (CPR) yapmaları yönünde talimat verildi. Ancak sağlık ekipleri geldiğinde Victoria Jones'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Yetkililer, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun soruşturma başlatacağını duyurdu. Olayla ilgili şu ana kadar şüpheli bir duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı. GENÇ YAŞTA OYUNCULUK YAPMIŞTI Victoria Jones, 'The Fugitive' filminin yıldızı Tommy Lee Jones ile ilk eşi Kimberlea Cloughley'nin kızıydı. Genç yaşlarında oyunculuk yapan Victoria, babasıyla birlikte Men in Black II filminde rol almış, ayrıca One Tree Hill dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. IMDb kayıtlarına göre, 2005 yapımı ve Tommy Lee Jones'un yönettiği The Three Burials of Melquiades Estrada filminde de yer almıştı.