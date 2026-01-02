Trend Galeri Trend Yaşam Yeni yılın ilk gününde acı haber: ABD’li ünlü aktörün kızı ölü bulundu

Yeni yılın ilk gününde acı haber: ABD’li ünlü aktörün kızı ölü bulundu

ABD'li aktör ve dünyaca ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Jones, yeni yılın ilk günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:34
New York Post'un haberine göre, ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Jones, San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Perşembe günü saat 03.14 sıralarında Fairmont San Francisco Oteli'ne "tıbbi acil durum" ihbarı üzerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, odada bulunan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CPR YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI

San Francisco İtfaiyesi'nin aktardığı bilgilere göre, yetkililer olay yerine ulaşmadan önce çevredeki kişilere kalp masajı (CPR) yapmaları yönünde talimat verildi. Ancak sağlık ekipleri geldiğinde Victoria Jones'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun soruşturma başlatacağını duyurdu. Olayla ilgili şu ana kadar şüpheli bir duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

GENÇ YAŞTA OYUNCULUK YAPMIŞTI

Victoria Jones, "The Fugitive" filminin yıldızı Tommy Lee Jones ile ilk eşi Kimberlea Cloughley'nin kızıydı. Genç yaşlarında oyunculuk yapan Victoria, babasıyla birlikte Men in Black II filminde rol almış, ayrıca One Tree Hill dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

IMDb kayıtlarına göre, 2005 yapımı ve Tommy Lee Jones'un yönettiği The Three Burials of Melquiades Estrada filminde de yer almıştı.