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Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesi ve yaptıkları yürekleri sızlatmaya devam ediyor. İddianamede şüpheli olarak yer alan Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çağla Durmuş'un, Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'u arayarak "Evi su bastı dersiniz hocam. Bozuntuya vermeyelim" dediği öğrenildi. Şüpheli Durmuş, bir başka telefon görüşmesinde ise Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi: 25.10.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 06:54
Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme onayını beklerken iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Çağla Durmuş'un yapılan usulsüzlüklere ilişkin kan donduran görüşmeleri de iddianamede yer aldı. Vicdansız hemşirenin yaptıkları pes dedirtti.

Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

"BİR ŞEYLER YAKALAYACAKLAR KESİN"

İddianamede şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un Karakoç bebeğin ölümü ile ilgili gerçeği gizlemeye çalışarak örgüt yöneticilerinden İlker Gönen'den aldığı talimat ile bebeğin ölüm sebebi ve SGK'ya fatura edilecek raporun değiştirilmesini sağladığı, Okutucu bebeğin ise raporunu okumakta ihmal göstermesi nedeni ile bebeğin göz rahatsızlığının ilerlediği ve alması gereken tedaviyi zamanında alamadığı tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Kolluk fezlekesinde yaptığı bir görüşmede ise denetimden bahsederek "Orda bir şey bırakma diyorum...Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde görüşmeler yaptığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

"ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK"

Vicdansız hemşire kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise entübe olmayan Duru bebeği entübe gösterdiklerini şu cümlelerle anlattı:

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