Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesi ve yaptıkları yürekleri sızlatmaya devam ediyor. İddianamede şüpheli olarak yer alan Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çağla Durmuş'un, Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'u arayarak "Evi su bastı dersiniz hocam. Bozuntuya vermeyelim" dediği öğrenildi. Şüpheli Durmuş, bir başka telefon görüşmesinde ise Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını belirtti.