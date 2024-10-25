Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar! Kan donduran görüşme: Hayata dönme ihtimali vardı ama...

Kolluk fezlekesinde yaptığı bir görüşmede ise denetimden bahsederek "Orda bir şey bırakma diyorum...Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde görüşmeler yaptığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği öğrenildi.