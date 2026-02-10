Trend
Yepyeni bir dil keşfedildi: Ama insanlar arasında değil! Katil balinaların "iletişim" sırrı çözüldü: Bakın nasıl konuşuyorlarmış...
Okyanusun derinliklerinden gelen gizemli sesler bilim dünyasını ayağa kaldırdı! Yıllardır lüks yatlara saldıran ve 'zengin düşmanı' olarak anılan o meşhur orka (katil balina) sürüsünün sırrı sonunda çözüldü. Uzmanlar, bu katil balinaların aralarında daha önce hiç duyulmamış, tamamen yeni bir dil konuştuğunu fark etti. Üstelik bu dil, bildiğimiz tüm orka lehçelerinden o kadar farklı ki, bilim insanları durumu 'Avrupa'nın ortasında gizli bir insan ırkı bulmak' olarak tanımlıyor. Peki, bu zeki devler kendi aralarında ne planlıyor? İşte duyanların kulaklarına inanamadığı o keşfin şoke eden detayları...
