Yer Kayseri: 12 yerinden bıçaklanan adam: Bana bakıp bakıp sırıtıyor!

Olay, 29 Ekim günü Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Fatma Korkmaz'dan 7 yıl önce nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz, 4 yıldır oturduğu apartmanda komşusu emekli polis H.H.E. ile karşılaştı. İddiaya göre H.H.E., Korkmaz'a küfredince tartışma çıktı. Korkmaz, daha önce de park halindeki motosikletinin kilidini kırıp, başka yere taşıdığı için tartıştığı H.H.E. tarafından bıçaklandı. Vücuduna 12 bıçak darbesi alan Ali Korkmaz'a ilk müdahaleyi, aynı apartmanda oturan doktor yaptı.

4 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI



Evinde yakalanıp, gözaltına alınan H.H.E.'nin, polis merkezinde ifadesi alındı. H.H.E., olaydan 4 saat sonra savcı talimatıyla, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastaneye götürülen Ali Korkmaz 2 gün yoğun bakımda kaldı. Korkmaz 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Ali Korkmaz, kendisini bıçaklayan komşusuyla aynı apartmanda bulundukları için ailece ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.





'ANNEMDEN NAKLEDİLEN BÖBREĞİMİ KORUDUM'

Ailece psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Daha önce motosikletimin kilidini kırıp, başka yere park ettiği için tartışmıştık. Sonrasında bana sürekli küfrediyordu. Olay günü yine küfretmeye başlayınca ben de sesimi yükselterek, küfretmemesini söyledim. Bunun üzerine bıçağını çıkardı. Ben hemen annemden nakledilen tek böbreğimi korumak için yan durdum. 7'si belden yukarıda, 12 bıçak darbesi aldım. Bütün kıyafetlerim kana bulanmıştı. Kendimi hemen binanın dışına attım."





'BAKIP, BAKIP SIRITIYOR'



Doktor komşusunun sağlık ekipleri gelene kadar kendisine müdahalesiyle kan kaybının ciddi oranda engellendiğini anlatan Korkmaz, bıçak darbelerinden dolayı bağırsağı zedelendiği için ameliyat edildiğini söyledi. 2 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran Korkmaz, 2 hafta sonra da taburcu olduğunu kaydetti.



