Yerin 8 kat altına neden indiler? Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin ürperten gizemi! Türkiye'nin esrarengiz noktası...
Türkiye'de sıradan bir ev tadilatı sırasında ortaya çıkan o gerçek, dünyayı şaşkına çevirdi! Bir duvar yıkıldı, arkasından tam 18 katlı, 20 bin kişilik "karanlık" bir imparatorluk çıktı. Bilim insanlarının bile açıklamakta zorlandığı, kapıları sadece içeriden kilitlenen bu devasa yapı, Türkiye'nin en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Peki, binlerce insan yerin 85 metre altında, hiç güneş görmeden neyden saklanıyordu? İşte o evin altından çıkan ve tüyleri diken diken eden detaylar...
