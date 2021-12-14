Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme: Tarih verildi! Türkiye’nin dört bir yanında olacak!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Alman-Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) iş birliğiyle düzenlenen "Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar" semineri çevrim içi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yerli otomobil TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulunarak tarih verdi. Bakan Yardımcısı Kacır, şarj altyapısı konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Alman-Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) iş birliğiyle düzenlenen "Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar" semineri çevrim içi gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, GT-ARC Direktörü ve Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ve Ford Otosan Otonom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının günlük hayatı ve iş modellerini önemli ölçüde etkilediğini, geçen yıl global olarak ticarette ve üretimde önemli daralmalar yaşandığını ifade etti.

Güçlü sanayi ve teknoloji altyapısına sahip ülkelerin salgının ekonomik etkilerinden en az düzeyde etkilendiğini anımsatan Kacır, Türkiye'nin salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini ve dünyanın geri kalanından pozitif olarak ayrıştığını söyledi.