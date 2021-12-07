Yerli otomobilde yeni gelişme! 3 şirket TOGG için bir araya geldi!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamında, "Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu gerçekleştirilen panelde konuşan CEO Gürcan Karakaş, akıllı cihaz olarak nitelendirdikleri otomobilin etrafında oluşan ekosistemde bağlantılı ve keyifli deneyim yaşatacak çözümler üzerine çalıştıklarını belirtti. Karakaş, "Biz A'dan B'ye giderken keyif de almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için mesela şu an üç tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar" diyerek yeni gelişmeyi açıkladı.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamında, "Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu bir panel gerçekleştirildi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, panelde yaptığı konuşmada, dünyada müthiş bir dönüşüm yaşandığını ve dönüşümle beraber fırsatların da ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu fırsatların özellikle teknolojinin gelişmesinden, sosyal hayattaki gelişmelerden ve mega trendlerin tetiklemesiyle otomotivin yaşam alanlarına dönüşmesinden kaynaklandığını aktaran Karakaş, "Biz bugün artık teknolojinin desteğiyle, bağlantılı araçlarla, otonom araçlarla, aracın kullanımına odaklanmayacak olursak evimizde, ofisimizde neler yapabilirsek otomobilde onları yapabiliyor olacağız. Dolayısıyla orası bir yaşam alanı olacak. Böyle olunca da başından itibaren sıfırdan kurulan şirketler bizim gibi otomobilden fazlasını hedefleyerek yola çıkıyorlar, biz de öyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan akıllı bir cihazı tanımlarken ve tasarlarken diğer yandan da bunun ihtiyaç duyacağı ve yaratacağı iş modelleriyle beraber oluşacak bir ekosistemi geliştirmeye başladıklarını belirten Karakaş, "Biz 226'nın üzerinde startup'la görüştük. Bunların içerisinden muhtelif görüşmelerden sonra 24 tanesiyle 'Proof of Concept' yaptık.

Nasıl klasik bir otomobili tasarlıyorsak aynı zamanda eko sisteminin de üzerinde kurulacağı sistemi aynı hassasiyetle geliştiriyoruz. Ve bunların içerisinde bu bahsettiğin 24'ün içerisinden 10 tanesiyle de el sıkıştık. Yani biz akıllı cihazlarımızın yanında mobilite eko sisteminin çekirdeğini oluşturacak yapıyı oluşturarak yola çıkıyor olacağız. Hatta kişisel hedefimiz, aracımızın, akıllı cihazın lansmanından önce ve böyle bir teknoloji ürününü piyasaya sunmak ve teknoloji şirketi olduğumuzun da altını çizmek." dedi.