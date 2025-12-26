Trend Galeri Trend Yaşam YILBAŞI İNDİRİMLERİ✨Tarım Kredi aktüel ürünleri 31 Aralık'a kadar: kuruyemişler,meyveler,deterjanlar...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 31 Aralık'a kadar geçerli aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Yeni katalogda yılbaşı sofralarına özel et çeşitlerinden tahıl ürünlerine, atıştırmalıklardan meyve ve çerez gruplarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Uygun fiyat ve indirimli ürün arayışında olan tüketiciler için hazırlanan kampanyada, gıda ürünlerinin yanı sıra deterjan, temizlik malzemeleri ve mutfak eşyaları da ucuz fiyatlar ile raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:50