YILBAŞINA ÖZEL AKTÜEL ÜRÜNLER✨ Bu hafta marketlerde neler var? 2025 Aralık A101 ve BİM aktüel ürünler

A101, BİM yeni haftaya ait indirim kataloglarını duyurdu. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta raflarda birçok üründe fırsatlar öne çıkıyor. Temel gıdadan mutfak ürünlerine, temizlik malzemelerinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler dikkat çekiyor.Öte yandan kataloglarda yılbaşına özel ürünler de yer aldı. Yılbaşı süsleri, dekoratif mumlar, kokina çiçekleri ve özel konsept ürünler marketlerde satışa sunuldu.İşte A101 ve BİM'in yeni hafta aktüel ürün listeleri ile güncel fırsatları…