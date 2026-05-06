Trend Galeri Trend Yaşam Yılda sadece bir kez oluyor! 31 mayıs gecesi gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamayacak...

Yılda sadece bir kez oluyor! 31 mayıs gecesi gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamayacak...

Türkçede çok nadir gerçekleşen, neredeyse imkânsız gördüğümüz olaylar için "kırk yılda bir" deyimini kullanırız. İngilizcedeki karşılığı ise "once in a blue moon", yani "Mavi Ay'da bir"dir. Çoğumuz bu ifadeden yola çıkarak Mavi Ay'ın bir insanın ömrü boyunca nadiren görebileceği bir doğa olayı olduğunu düşünebiliriz. Ancak gökbilimciler için durum pek de öyle değil. Mavi Ay, aslında birkaç yılda bir karşımıza çıkan, hatta gökyüzündeki ilginç bir döngü sayesinde 2028 yılına kadar her yıl tanıklık edeceğimiz bir astronomi olayı.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 14:31