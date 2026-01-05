Trend Galeri Trend Yaşam Yılın İlk Kabinesi! 5 Ocak 2026 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte masadaki kritik başlıklar

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranlarının netleştiği bugün, Kabine'nin ana gündemini ekonomi oluşturuyor. Sınır ötesi operasyonlar, Suriye'deki son durum ve diplomatik temaslar da masadaki diğer kritik başlıklar arasında. Peki, Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte yılın ilk toplantısından öne çıkan başlıklar.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:13
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı, hem iç politikada hem de dış politikada oldukça yoğun bir ajandaya sahip. Sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %12,19, memurlar için ise %18,60 olarak kesinleşen zam oranları sonrası Kabine'nin ekonomi başlıklı görüşmeleri takip ediliyor. Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen güvenlik operasyonları ve Suriye'deki saha raporları da Bakanlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte masadaki tüm konular.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

2026'nın ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın kamuoyu karşısında toplantıdan çıkan detaylara dair açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ekonomi, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar toplantının ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da toplantının konu başlıkları arasında.

Toplantı sonrası oluşan notlar için Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor...

