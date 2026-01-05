Yılın İlk Kabinesi! 5 Ocak 2026 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı, hem iç politikada hem de dış politikada oldukça yoğun bir ajandaya sahip. Sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %12,19, memurlar için ise %18,60 olarak kesinleşen zam oranları sonrası Kabine'nin ekonomi başlıklı görüşmeleri takip ediliyor. Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen güvenlik operasyonları ve Suriye'deki saha raporları da Bakanlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte masadaki tüm konular.