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Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Uzun yıllar boyunca dizindeki bu şişlikle yaşadı. Ağrıları giderek artıyordu. Günlük işlerini bile yapamıyordu. Otomobil dahi artık süremeyen adam acılarına son vermek için kararını verdi. Ünlü doktor Stan Lee'ye başvurdu. Doktor Lee, de gördüğü tablo karşısında şaşkına döndü. 'Bu halde nasıl yaşadın?' sorusunu sorduran şişlik nedeniyle operasyona alınan adamın ameliyat görüntüleri milyonlarca kez izlendi. İşte şoke eden görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:42
Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Son yıllarda kimi sağlık operasyonları da internet dünyasından paylaşılıyor. Bu konuda önde gelen isimelrden biri de ünlü doktor Stan Lee.

Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Bu kez hastanın durumu gerçekten şaşkına çeviren cinstendi.

Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Yıllarca bu halde dizindeki kist ile yaşayan adam artık acılarına ve sorunlarına katlanamıyordu.

Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Hastayı gördüğünde doktor da bu halde nasıl yaşadığına inanamadı.

Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Sonrasında operasyona koyuldu.

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