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Yıllarca böyle nasıl yaşadı? Diz operasyonunda şoke eden görüntüler

Uzun yıllar boyunca dizindeki bu şişlikle yaşadı. Ağrıları giderek artıyordu. Günlük işlerini bile yapamıyordu. Otomobil dahi artık süremeyen adam acılarına son vermek için kararını verdi. Ünlü doktor Stan Lee'ye başvurdu. Doktor Lee, de gördüğü tablo karşısında şaşkına döndü. 'Bu halde nasıl yaşadın?' sorusunu sorduran şişlik nedeniyle operasyona alınan adamın ameliyat görüntüleri milyonlarca kez izlendi. İşte şoke eden görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:42 PAYLAŞ