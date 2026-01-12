Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Bizi hasta eden "soğuk" değil bakın neymiş..

Ne işe yarar derseniz, bilimsel veriler en tutarlı faydaların genellikle yüzeye yakın dokularda görüldüğünü söylüyor. Cilt sağlığında kolajen sentezini destekler ve doku kalitesinde mütevazı ancak anlamlı iyileşmeler sağlar. Yüzeysel yaraların iyileşme sürecine de destek olur.

Ama aman dikkat! Her yenilikte olduğu gibi burada da doz önemlidir. Ne kadar çok, o kadar iyi değildir. Azı etkisiz, çoğu faydayı azaltır. Ayrıca ışığa duyarlı ilaç kullananlar, aktif cilt hastalığı olanlar, hamileler ve aktif kanser öyküsü olanlar hekime danışmadan kullanmamalıdır. Her derde deva, yaşlanmayı tersine çevirir gibi iddialara ise itibar etmeyin. Doğru beklenti ve doğru dozla bu kırmızı ışık sağlığınız için mucize değil ama "küçük ve düzenli kazanımlar" sağlayan iyi bir rutin olabilir.