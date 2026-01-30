Trend Galeri Trend Yaşam Yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Tereyağını sakın buzdolabına koymayın! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Tereyağını buzdolabında saklamak, tazeliğini korumak için en güvenli yol gibi görünebilir; fakat gerçekler hiç de öyle değil. Gıda güvenliği uzmanları, bu alışkanlığa dair bazı uyarılarda bulundu. Meğer tereyağını buzdolabında saklamanın böyle bir zararı varmış ki…

Giriş Tarihi: 30.01.2026 12:41
Geleneksel alışkanlıklarımız doğrultusunda tereyağını genellikle buzdolabında muhafaza ederiz. Oysa gıda uzmanları, bu ürünün buzdolabında saklanmaması gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Gıda uzmanlarına göre tereyağı, uygun koşullarda bir kabın içerisinde tutulduğu sürece, oda sıcaklığında tazeliğini korumaya devam ediyor.

Düşük nemi ve çok az miktardaki protein-karbonhidrat içeriği sayesinde tereyağı, bakteri ve küf açısından diğer süt ürünleri kadar cazip bir ortam oluşturmuyor.

Bu sebeple, uygun bir kapta saklandığında tezgah üzerinde kalması da herhangi bir risk yaratmıyor.

GÜNEŞ ALAN YERLERDEN UZAK TUTUN

Ancak uzmanlar, tereyağını açıkta bırakmanın veya yalnızca orjinal kağıt ambalajında tutmanın bakteri üremesine yol açabileceğini hatırlattı.

Bu nedenle mutlaka kapaklı bir tereyağı kabında saklanmasını öneriyor. Ayrıca güneş alan yerler veya fırın gibi sıcak noktalar da tercih edilmemeli.

BASİT SAKLAMA YÖNTEMİ İLE TAZELİĞİNİ KORUYUN

Yine uzmanlara göre, tereyağını soğuk ortamda saklamayı seçenler için tuzlu tereyağı buzdolabında bir-iki ay, dondurucuda ise dokuz aya kadar dayanabiliyor.

Ancak soğukta bekleyen tereyağının fazla sertleşmesi, birçok kişinin ihtiyacından fazla kesmesine veya tezgahta beklerken erimesine neden oluyor.

Bu basit saklama yöntemi, hem yemeğin hazırlanmasını kolaylaştırıyor hem tereyağının tazeliğini koruyor.

Uzmanlar, "mutfakta yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Tereyağını doğru şekilde muhafaza ederek hem israfını azaltabilir hem de yemek hazırlama sürecini çok daha pratik hale getirebilirsiniz" diyerek önerilerini tamamladı.

BUZDOLABINDA SAKLANMASININ ZARARI NE?

Tereyağı buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin kokusunu kolayca üzerine çektiğinden bu, tadının değişmesine yol açabilir.

Ayrıca soğukta bekleyen tereyağı sertleştiğinden sürmesi de zor bir hal alır. Bu nedenle, oda sıcaklığında saklamak daha pratik olacaktır.