Trend Galeri Trend Yaşam Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Mutfakların en büyük çilesi olan dışı yanmış ve altı kararmış çaydanlıklar için mucizevi bir çözüm var! Pahalı kimyasallara ve saatlerce süren yorucu ovalama işlemlerine artık gerek yok. Mutfak dolabınızdaki sadece 3 temel malzemeyle en inatçı is lekelerini bile saniyeler içinde tarihe gömebilirsiniz. İşte çaydanlığınızı ilk günkü gibi ayna gibi parlatan, sosyal medyayı kasıp kavuran o yöntem...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:33
Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Çay saati bittikten sonra simsiyah olmuş bir çaydanlık tabanı görmek moralinizi mi bozuyor? Ne kadar yıkasanız da o yanık izleri çıkmıyor mu? Sakın çaydanlığınızı çöpe atmayın ya da yeni bir tane almak için masrafa girmeyin. Çözüm sandığınızdan çok daha basit ve ucuz!

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

İŞTE O MUCİZEVİ 3 MALZEME!

Kimyasal kokularına maruz kalmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey mutfağınızda:

Karbonat

Beyaz Sirke

Limon

Peki, nasıl uygulanacak?

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Çaydanlığınızın kuru olduğundan emin olun. İlk olarak, kararmış bölgelerin tamamını kaplayacak şekilde bolca karbonat dökün. Karbonatın lekelere nüfuz etmesi için yüzeyin tamamen kapandığından emin olmalısınız.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Şimdi karbonatın üzerine bir sprey yardımıyla (veya yavaşça dökerek) beyaz sirkeyi ekleyin. Oluşan köpürme sesi, aslında temizliğin başladığının kanıtıdır! Bu köpükler is ve yanık tabakasının altına sızarak lekeyi metalden ayırır.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Acele etmeyin! Karışımın yüzeyde en az 5 dakika kalmasına izin verin. Bu süre zarfında sirke ve karbonat, yılların birikmiş kirini yumuşatacaktır. Ovalamanıza gerek kalmadan lekenin çözüldüğünü fark edeceksiniz.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Şimdi bir adet limonu ortadan ikiye bölün. Bekleyen karışımın üzerinden limonun iç kısmıyla nazikçe dairesel hareketlerle geçin. Limon asidi, karbonatla birleşince çeliğin matlığını alır ve o meşhur "ayna etkisini" yaratır.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Çaydanlığınızı ılık suyla durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. Kurulama işlemi metalin parlaması için kritiktir. Kendi yansımanızı çaydanlıkta gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Bu sihirli 3'lü karışımı sadece çaydanlıklarda değil; dibi tutmuş tencerelerinizde, fırın tepsilerinizde ve hatta paslanmış kaşıklarda da güvenle kullanabilirsiniz.

Peki, ya duşakabindeki lekeler?

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Duşakabin camındaki lekeleri oldukça pratik bir şekilde temizlemek istiyorsanız sizler için derlemiş olduğumuz yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemleri aynı zamanda düzenli olarak duşakabin camlarına uygulayarak kireç oluşumunun da önüne geçebilirsiniz.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Not: Yöntemleri denemeden önce mutlaka eldiven takmanız önerilir.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

BEYAZ SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

Temizlik dendiğinde ilk akla gelen doğal ürün şüphesiz beyaz sirke oluyor. Beyaz sirke birçok alanda olduğu gibi duşakabin temizliğinde de yardımcı olacaktır.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

İlk olarak beyaz sirke ve bulaşık deterjanını eşit bir şekilde bir kabın içerisine ekleyip homojen kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Hazırlamış olduğunuz karışımı boş ve temiz bir sprey şişesine boşaltıp duşakabin camlarına püskürtün.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Karışımı birkaç dakika bu şekilde bekletin ardından yumuşak bir bez ile duşakabin camlarını temizleyip durulayın.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT

Beyaz sirke ve karbonattan oluşturacağınız karışım sayesinde duşakabin camını parıl parıl yapabilirsiniz.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

İki malzemeyi karıştırıp macun kıvamı elde edin. Karışım macun kıvamına gelmediyse üzerine biraz daha karbonat ekleyebilirsiniz.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Hazırlamış olduğunuz karışımı duşakabin camlarına sürün ve yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Ardından temiz bir bezle silip durulayabilirsiniz.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

LİMON TUZU

4 tatlı kaşığı limon tuzu ve bir su bardağı suyu tuz eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırın.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Hazırlamış olduğunuz karışımı boş ve temiz bir sprey şişesine aktarıp çalkalayın.

Yılların karasını saniyeler içinde söküp atıyor! Kararmış çaydanlığı 3 malzemeyle sıfır gibi yapın

Karışımı duşakabin camlarına püskürtün ve yumuşak bir bez ile silin. Ardından durulayabilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör