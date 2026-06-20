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YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!
YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!
Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS maratonu için bugün ter dökmeye başladı. Sınav öncesi yine bilindik manzaralar yaşandı. Kimi öğrenci kimliğini unuttu, kimisi sınavı 10 saniye ile kaçırdı, kimisiyse Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yenildiği maçı izlediğini ve moralinin bozulduğunu söyledi. İşte yurttan farklı YKS manzaraları!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:04