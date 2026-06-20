Trend Galeri Trend Yaşam YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS maratonu için bugün ter dökmeye başladı. Sınav öncesi yine bilindik manzaralar yaşandı. Kimi öğrenci kimliğini unuttu, kimisi sınavı 10 saniye ile kaçırdı, kimisiyse Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yenildiği maçı izlediğini ve moralinin bozulduğunu söyledi. İşte yurttan farklı YKS manzaraları!

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:04
YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Bolu'da binlerce üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ter dökerken, sınava giren bir öğrencinin A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyete gösterdiği tepki dikkat çekti. Üniversite adayı genç, "Türkiye maçını izledik, yenildik. Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diyerek sitem etti.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

"Antrenörlük bölümünü istiyorum"

Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.

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YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00'da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

EHLİYET VE KİMLİK KRİZİ ÖĞRENCİYİ BAYILTTI

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okulun önüne gelen öğrenci, kimliğini yanında getirmediğini, sınava girmek için kullanabileceği ehliyetini ise yolda düşürdüğünü fark edince fenalık geçirdi. Ailesi sınava dakikalar kala kimliğini okula ulaştırsa da baygınlık geçiren öğrenci sınava giremedi.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'daki sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gelen A.G. isimli öğrenci, kimliğini yanında getirmediğini fark etti. Sınava ehliyetiyle girmeyi planlayan öğrenci, bir süre sonra ehliyetini de yolda düşürdüğünü anlayınca büyük panik yaşadı. Yaşadığı stres nedeniyle fenalık geçirerek yere yığılan öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Sınava yaklaşık 5 dakika kala ailesi öğrencinin kimliğini okula getirdi. Ancak bu sırada baygınlık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci sınava giremedi. Kendine gelemeyen öğrenci, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

19 MAYIS ANADOLU LİSESİ KARIŞIKLIĞI BU YIL YAŞANMADI

Öte yandan, Samsun'da yıllardır çok sayıda öğrencinin mağduriyet yaşamasına neden olan "19 Mayıs Anadolu Lisesi" karışıklığı bu yıl yaşanmadı. Önceki yıllarda sınava giriş belgelerinin üst bölümünde yer alan "Samsun/19 Mayıs" ibaresini okul adı zanneden bazı adaylar, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne geliyor, belgelerindeki adres bilgisini kontrol ettiklerinde ise sınav yerlerinin 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunduğunu öğreniyordu.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Yanlış okula gelen çok sayıda öğrenci, son anda ilçedeki sınav merkezine yetişmeye çalışırken sınavı kaçırıyordu. Bu yıl ise yetkililerin 19 Mayıs ilçesindeki sınav merkezini uygulama kapsamından çıkarmasıyla karışıklık yaşanmadı. Buna rağmen bir öğrenci sınava saniyeler kala motosikletle okul önüne ulaştı. Kapının kapanmasına birkaç saniye kala koşarak bina girişine yönelen aday, son anda içeri girerek sınava katılabildi.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

10 SANİYEYLE HAYALLERİ KAPIDA KALDI

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için koşarak sınav merkezine gelen bir öğrenci, sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Diğer velilerin tüm ısrarlarına rağmen görevliler öğrenciyi içeri almazken, genç kızın yaşadığı büyük üzüntü kameralara yansıdı.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi'nde YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

YKS öncesi öğrencilerin büyük heyecanı: Kimisi kimliğini unuttu, kimisi Türkiye maçına kızdı!

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu. Öte yandan sınava giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde bekleyişini sürdürüyor.