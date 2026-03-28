YKS oturum tarihleri: 2026 YKS ne zaman, sınav giriş belgesi açıklandı mı? TYT, AYT, YDT detayları!

YKS oturum tarihleri: 2026 YKS ne zaman, sınav giriş belgesi açıklandı mı? TYT, AYT, YDT detayları!

Üniversite hayalleri için sıkı bir ders çalışma süreci içerisinde olan öğrenciler 2026 YKS sınavı hakkında heyecan içindeler. TYT,AYT,YDT oturumlarını kapsayan YKS sınavının ne zaman olacağı ve sonuçlarına dair merak oldukça fazlayken birinci oturum TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan bilgilerle sınava dair detaylar…

Giriş Tarihi: 28.03.2026 11:56
2026 YKS sınavları için tarih ve oturum detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşacak ve Haziran ayında iki gün boyunca uygulanacak. Milyonlarca adayın merakla beklediği sınava ve tarihlere dair detaylar ön plana çıktı.

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS 2026 başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alındı. Kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 10-12 Mart 2026 olarak uygulanmıştı. Başvuru süreci tamamen kapandığı için yeni başvuru hakkı bulunmuyor.

2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, 10.15, 165 dakika
  • AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, 10.15, 180 dakika
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, 15.45, 120 dakika
TYT tüm adaylar için zorunlu olurken, AYT ve YDT oturumları adayların tercih ettiği alan ve dil grubuna göre uygulanacak.
YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

ÖSYM sınav giriş belgeleri ve sınav yeri bilgilerini, sınavdan yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS ekranı üzerinden yayımlıyor. Adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Sınav merkezlerine erken saatlerde gidilmeli, bina giriş saatlerine dikkat edilmeli.
  • Sınav giriş belgesi ve kimlik mutlaka yanınızda olmalı.
  • ÖSYM kurallarına uygun davranılmalı, sınav sırasında kopya ve usulsüzlük kurallarına uyulmalı.