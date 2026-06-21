YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

'SON DAKİKACIYIZ'

Çocuğunu sınava getiren ve üniversite bahçesinde bekleyen Sema Hafızoğlu, "Çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Ancak heyecanımızı onlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Mezun anneleri olduğumuz için de tedirginiz. Oğlum evde çalıştı. Kendisi hazırlandı destek almadan. Denemelere gidip geldi. Sınava geç kalmak çok riskli. Her türlü etken sebep olabiliyor. Çok erken gelmekte fayda var. Türkler olarak son dakikacıyız. Bu sebeple yakın veya uzak mesafeyi erken çıkarak ayarlamalıyız" dedi.