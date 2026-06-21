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YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...
YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...
YKS'nin AYT oturumunda Şırnak, Bursa, Batman ve Antalya'da bazı öğrenciler geç kalma, belge unutma ve yanlış okula gitme gibi nedenlerle zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, birçok adayı sınava son dakikada yetiştirdi. İşte yürek ısıtan o anlardan detaylar…
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:52