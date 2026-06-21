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YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

YKS'nin AYT oturumunda Şırnak, Bursa, Batman ve Antalya'da bazı öğrenciler geç kalma, belge unutma ve yanlış okula gitme gibi nedenlerle zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, birçok adayı sınava son dakikada yetiştirdi. İşte yürek ısıtan o anlardan detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:52
YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu Türkiye genelinde büyük bir heyecana sahne oldu. Şırnak, Bursa, Batman ve Antalya'da bazı adaylar kimlik unutma, yanlış okul veya geç kalma riski nedeniyle zor anlar yaşadı.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

ŞIRNAK'TA 12 ÖĞRENCİ SON ANDA YETİŞTİRİLDİ

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (AYT) ikinci oturumunda geç kalma riski yaşayan 12 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı. Ekipler, öğrencileri araç ve motosikletlerle alarak sınav salonlarına zamanında yetiştirdi. Sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri de sürdürüldü.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

BURSA'DA KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİ POLİSLE SINAVA YETİŞTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aday, sınav kimliğini evde unuttuğunu fark edince motosikletli trafik polisinden yardım istedi. Polis ekipleri öğrenciyi önce evine götürerek kimliğini almasını sağladı, ardından sınav merkezine yetiştirdi. Aday, kapı kapanmadan kısa süre önce sınav salonuna girdi.

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YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

BATMAN'DA YANLIŞ OKULA GİDEN KARDEŞLERE POLİS YARDIMI

Batman'da AYT'ye girmek isteyen iki kız kardeşin yanlış okula geldikleri tespit edildi. Polis ekipleri, kardeşleri araçla doğru sınav merkezine götürerek sınava yetişmelerini sağladı. Öğrenciler, okul girişine kadar polis eşliğinde getirildi.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

ANTALYA'DA SANİYELER KALAN ADAYLAR VE DUYGUSAL ANLAR

Antalya'da sınav merkezlerinde yoğunluk sabah saatlerinden itibaren arttı. Bazı adaylar son saniyelerde sınav salonlarına girerken, görevliler kimlik ve güvenlik kontrollerini hızla tamamladı. Bir öğrencinin boynundaki kolye çıkarılarak içeri alınması dikkat çekti. Veliler ise okul önlerinde çocuklarını alkışlarla ve dualarla sınava uğurladı.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

'SON DAKİKACIYIZ'

Çocuğunu sınava getiren ve üniversite bahçesinde bekleyen Sema Hafızoğlu, "Çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Ancak heyecanımızı onlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Mezun anneleri olduğumuz için de tedirginiz. Oğlum evde çalıştı. Kendisi hazırlandı destek almadan. Denemelere gidip geldi. Sınava geç kalmak çok riskli. Her türlü etken sebep olabiliyor. Çok erken gelmekte fayda var. Türkler olarak son dakikacıyız. Bu sebeple yakın veya uzak mesafeyi erken çıkarak ayarlamalıyız" dedi.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

'BENİM HATAM'

Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip, otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti. 10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı. Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...

Türkiye genelinde yaşanan bu olaylar, YKS sabahının yalnızca bir sınav değil, aynı zamanda öğrenciler ve aileler için zamanla yarışılan yoğun bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi.

YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...
YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...
YKS sabahında nefes kesen anlar: İmdatlarına polis yetişti! Yanlış okula gidenler, kimliğini unutanlar...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör