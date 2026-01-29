Trend Galeri Trend Yaşam YKS SINAV TARİHİ 2026 (TYT - AYT - YDT) | Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite hayali kuran adayların merakla beklediği 2026 YKS tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle birlikte YKS başvuru süreci, sınav oturumları ve kritik tarihler netlik kazandı. TYT, AYT ve YDT'ye girecek adaylar için süreç resmen başladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:19