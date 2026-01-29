Trend Galeri Trend Yaşam YKS SINAV TARİHİ 2026 (TYT - AYT - YDT) | Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite hayali kuran adayların merakla beklediği 2026 YKS tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle birlikte YKS başvuru süreci, sınav oturumları ve kritik tarihler netlik kazandı. TYT, AYT ve YDT'ye girecek adaylar için süreç resmen başladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:19
Üniversiteye girişte belirleyici olan 2026 YKS sınav takvimi, ÖSYM tarafından ilan edildi. Başvuru tarihleriyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı günlerin netleşmesi, adayların sınav hazırlık sürecini şekillendirdi.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ

YKS maratonu 2026 yılında şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar

3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar

YKS 2026 BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Sınava girmek isteyen adayların başvuru işlemlerini şu tarihler arasında tamamlaması gerekiyor:

Başvuru Tarihleri: 6 Şubat – 2 Mart 2026

Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 22 Temmuz 2026

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla bireysel olarak yapabilecekler.

SINAV SÜRELERİ VE SORU SAYILARI

Adayların sınav planlamasını yaparken dikkat etmesi gereken süreler:

TYT: 120 soru için 165 dakika.

AYT: İlgili alanlardan seçmeli sorular için 180 dakika.

YDT: 80 soru için 120 dakika.

