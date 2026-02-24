Trend Galeri Trend Yaşam YKS SON BAŞVURU TARİHİ: 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

YKS SON BAŞVURU TARİHİ: 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Üniversite hedefiyle hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru dönemi resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav sürecine ilişkin takvim paylaşılırken, adayların en çok merak ettiği konu başvuru süresinin ne zaman sona ereceği oldu.Başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan birçok kişi, "YKS için son başvuru günü ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen başvuru sürecine dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:50
YKS başvuru sürecinde sona gelinirken adayların işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. Başvuru ve sınav ücretleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin e-Ödemeler sistemi ile anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılabiliyor. Başvuru takvimi ve sınav tarihleri ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte YKS başvuru takvimi netleşti.

6 Şubat'ta başlayan başvuru süreci devam ederken, TYT, AYT ve YDT oturumları için işlemler 2 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Adayların belirtilen süre içinde başvuru ve ücret ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında başvuru ücretleri açıklandı. Buna göre adaylar, katılım sağlayacakları her bir oturum için 700 TL ödeme yapacak. Sınava birden fazla oturumdan girecek adayların toplam ücret tutarı, seçtikleri oturum sayısına göre değişecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NETLEŞTİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan 2026 YKS takvimine göre, geç başvuru süreci 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 12 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar işlemlerini geç başvuru kapsamında gerçekleştirebilecek.

YKS: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Saat: 10.15

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü Saat: 10.15

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü Saat: 15.45 uygulanacak.

