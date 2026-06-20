YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

YKS SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENİR?

Adayların sınavda çözdükleri kendi kitapçıklarını fiziki olarak eve götürme imkanı bulunmasa da, ÖSYM bu süreçte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için dijital bir çözüm sunuyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından çok kısa bir süre içinde, tüm soruları ve cevap anahtarlarını barındıran PDF formatındaki dokümanlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açılıyor.