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YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek üniversite sınavının başlamasıyla birlikte, adayların ve velilerin akıllarındaki soru işaretleri bu kez de sınav salonundaki materyallere çevrildi. Sınav esnasında çözdükleri soruları, yaptıkları işaretlemeleri ve doğru-yanlış tahminlerini evde kontrol etmek isteyen binlerce kişi, internette YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu sorusunun yanıtlarını arıyor. Peki, ÖSYM yasal kılavuz kurallarına göre sınav sonrasında kitapçığı veya kalem setini eve götürmek serbest mi?

Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 13:06
YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

2026 sınav maratonunun ilk gün oturumunun tamamlanmasının ardından, sınav salonlarında ter döken milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk oturumun sona ermesiyle birlikte, adayların optik formlar üzerine gerçekleştirdikleri işaretlemelerin güvenliği kadar, salonlarda kullanılan materyallerin akıbeti de merak ediliyor. YKS soru kitapçıkları ile kırtasiye setlerinin yasal durumuna ve ÖSYM'nin bu evraklara yönelik resmi uygulama esaslarına dair detaylar netlik kazandı. Kurumun sınav güvenliğini korumak adına her yıl hassasiyetle uyguladığı yasal mevzuat maddeleriyle birlikte, YKS soru kitapçıklarının sınav salonundan dışarıya çıkarılması hakkındaki soru işaretleri giderildi.

YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

YKS SORU KİTAPÇIKLARI SINAV SONRASI ADAYLARA DAĞITILIYOR MU?

Üniversite sınavı oturumlarının ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav evraklarının iadesi, ÖSYM kılavuzunda yer alan kesin kurallarla netlik kazanıyor. Yasal mevzuata göre, sınav salonunda adaylara dağıtılan soru kitapçıkları ve cevap kağıtları (optik formlar) sınavın bitimiyle birlikte salon görevlileri tarafından eksiksiz olarak toplanmak zorundadır.

YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

Sınav binalarının güvenliği ve ölçme sürecinin gizliliği esası nedeniyle, hiçbir adayın soru kitapçığını sınav salonundan dışarı çıkarmasına veya sınav günü biter bitmez görevlilerden talep etmesine yasal olarak izin verilmiyor. Sınav sonrasında toplanan tüm bu fiziki evraklar, özel kuryeler ve emniyet güçleri eşliğinde doğrudan ÖSYM saklama merkezlerine naklediliyor.

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YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

YKS SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENİR?

Adayların sınavda çözdükleri kendi kitapçıklarını fiziki olarak eve götürme imkanı bulunmasa da, ÖSYM bu süreçte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için dijital bir çözüm sunuyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından çok kısa bir süre içinde, tüm soruları ve cevap anahtarlarını barındıran PDF formatındaki dokümanlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açılıyor.

YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

Adaylar, sınav değerlendirme sürecinin ilerlemesiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi cevap kağıtlarının taranmış dijital görüntülerini ve kitapçık üzerindeki işaretlemelerini ekran üzerinden inceleme hakkına sahip oluyor. Sınavda dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraş gibi kırtasiye setleri ise tamamen adaylara ait olup, sınav bitiminde salondan dışarı çıkarılmasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

ÖSYM KALEM SETİ SINAVDAN SONRA ADAYLARA KALIYOR MU?

ÖSYM tarafından sınav salonlarında dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye setlerinin sınav sonrasında geri toplanmasına dair bir zorunluluk bulunmuyor. Sınav konforunu sağlamak amacıyla masalara bırakılan bu materyalleri, adayların yanlarında götürmelerine tamamen izin veriliyor.