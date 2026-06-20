YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM açıkladı: Sınav sonrası kitapçıklar eve götürülür mü?

Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek üniversite sınavının başlamasıyla birlikte, adayların ve velilerin akıllarındaki soru işaretleri bu kez de sınav salonundaki materyallere çevrildi. Sınav esnasında çözdükleri soruları, yaptıkları işaretlemeleri ve doğru-yanlış tahminlerini evde kontrol etmek isteyen binlerce kişi, internette YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu sorusunun yanıtlarını arıyor. Peki, ÖSYM yasal kılavuz kurallarına göre sınav sonrasında kitapçığı veya kalem setini eve götürmek serbest mi?