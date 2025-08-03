Trend Galeri Trend Yaşam YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT puan türlerine göre şekillenen 2025 yılı taban puanları, tercih döneminde en çok merak edilen veriler arasında yer alıyor. "Kaç puanla hangi bölüme girerim?" sorusu adayların gündemindeyken, 2 ve 4 yıllık programların taban puanları ve başarı sıralamaları da tercih listelerinin oluşturulmasında belirleyici oluyor. İşte, YKS taban puanları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2025 17:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 17:15
YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2025 YKS tercih süreci öncesi üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT puan türlerine göre tercih yapacak adaylar, puanlarının hangi üniversite ve bölümler için yeterli olduğunu öğrenmek istiyor. 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programlarına ait en güncel taban puanları ve kontenjan bilgileri mercek altına alındı. Peki, Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? İşte, 2 ve 4 yıllık YKS 2025 taban puanları!

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2025 tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından resmen başlayacak.

Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2025 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2025 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler