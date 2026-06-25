Trend Galeri Trend Yaşam YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

Üniversite sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, elde edecekleri sonuçlarla hangi üniversite ve programlara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT puanlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de hız kazanacak. Adaylar, YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına uygun bölümleri değerlendirerek tercih listelerini oluşturacak.Önceki yıllara ait puanlar bu yıl da rehber niteliği taşıyor. Peki, YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:10
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puanlarına uygun üniversite ve bölümleri belirleyerek tercihlerini şekillendirecek.

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

2026 YKS TERCİH SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Üniversite tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, tercih döneminde belirlenen kontenjanlar arasından en fazla 24 programı listelerine ekleyebilecek. Tercihlerin geçerli olması için sisteme kaydedilmesi ve onaylanması gerekiyor. Hatalı işlem yapılmaması adına tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

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YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

  • Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
  • PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
  • Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#YKS TABAN PUANLARI