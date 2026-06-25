YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?

Üniversite sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, elde edecekleri sonuçlarla hangi üniversite ve programlara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT puanlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de hız kazanacak. Adaylar, YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına uygun bölümleri değerlendirerek tercih listelerini oluşturacak.Önceki yıllara ait puanlar bu yıl da rehber niteliği taşıyor. Peki, YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi üniversiteye girerim?